“أنكا التركية” لـ “شكشك”: مستعدون لتنفيذ محطتي كهرباء في مصراتة وغرب طرابلس

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الأحد، بمسؤولين من شركة إنكا التركية، لبحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتنفيذها لمشاريع محطات التوليد الكهربائية.

ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان ، بناء على كتاب رئيس الديوان الأخير الموجه لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وشركة إنكا التركية، والذي طالب فيه الرئيس، بإمهال شركة إنكا مدة 20 يوما للبدء الفعلي في العقود الجديدة والمتمثلة في تنفيذ محطتي غرب طرابلس ومصراتة دون قيد أو شرط، وفي حال عدم إجراء ذلك يتم مخاطبة شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ المشروعين عن طريق مقاول آخر.

من جهتهم أبدى المسؤولون بالشركة خلال اللقاء استعدادهم الفوري لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعقود، وأعربوا عن قدرة الشركة ورغبتها الشروع في تنفيذ العقود التي أبرمت معها.

والأربعاء الماضي، الموافق 9 سبتمبر قال ديوان المحاسبة، إن الشركة العامة للكهرباء تلكأت في توقيع عقد محطة شرق طرابلس الذي تمت الترسية فيه على شركة “جي إي” الأمريكية وتنفيذ شركة “جاليك” بالرغم من الحصول على موافقة الديوان على العقد في 27 يناير من العام 2019.

وطالب رئيس الديوان خالد شكشك، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بتوضيح أسباب عدم توقيع العقد محطة شرق طرابلس مع شركة ” GE” وذلك “على الرغم من موافقة الديوان عليه، واستعداد شركة جاليك للمباشرة في التنفيذ فور إبرام العقد ودون أي شروط مسبقة”، حسب بيان صادر عن الديوان اليوم.

و قرر الديوان منح مهلة 20 يوما لشركة “إنكا باور” للبدء في عقود جديدة (غرب طرابلس ـ مصراتة)، وفي حال عدم إجراء ذلك يتم مخاطبة شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ المشروعين عن طريق مقاول آخر.