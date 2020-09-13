أبوبكر سعيد: ناقشنا هذه الملفات خلال زيارة القاهرة

كشف عضو مجلس النواب في طرابلس أبوبكر أحمد سعيد، عن تفاصيل إضافية حول التفاهمات التي تم التواصل إليها خلال مشاورات الوفد الليبي مع اللجنة العليا المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وقال سعيد، إنه وبالإضافة إلى ما تم مناقشته لحل الأزمة الليبية، وإنهاء الانسداد السياسي، تم الاتفاق مع اللجنة العليا المصرية المكلفة بالملف الليبي لحل المختنقات والمشاكل التي تواجه الرعايا في كلا البلدين، حيث تضمن الاتفاق على فتح الطيران المباشر من المطارات الليبية للأراضي المصرية، وتنظيم العمالة المصرية بليبيا على أن يتم عقد جلسة مباحثات بمشاركة وكيلي وزارتي العمل والداخلية خلال المدة القريبة القادمة، وتسهيل الربط الكهربائي بين البلدين واستمرار ربط المنطقة الشرقية لتغطية العجز في إمدادات الطاقة، وبحث تسهيل إجراءات منح تأشيرة دخول الأراضي المصرية، بالإضافة للفئات المسموح لها بالدخول دون الحصول على تأشيرة، مع إعطاء الإذن لدخول الطلبة الليبيين بمصر ومن لديهم تقارير للعلاج بأحد المستشفيات المصرية بدون تأشيرة، ودعم التكامل الثنائي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.