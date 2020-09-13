وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تدعو المتظاهرين لعدم المساس بمقرات الدولة

أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بيانا حول آخر التطورات الجارية في مظاهرات بنغازي والمرج، أكدت من خلاله على واجبها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات.

هذا وأكدت الوزارة في البيان أنها لاحظت جنوح بعض المحتجين إلى الاعتداء على المقرات الحكومية، ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح، داعية الجميع إلى عدم المساس بمقرات الدولة أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي، ومؤكدة أن مهمة الدولة في حماية الأرواح والممتلكات لا تكتمل إلا بوعي المواطن وإدراكه .

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