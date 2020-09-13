كانت متجهة إلى إسطنبول.. عودة طائرة الخطوط الأفريقية لمطار معيتيقه بسبب وفاة سيدة بنوبة قلبية

رصد موقع «فلايت رادار 24» عودة طائرة تتبع الخطوط الجوية الإفريقية إلى مطار معيتيقه بعد أن كانت متجهة إلى إسطنبول بسبب وفاة سيدة بنوبة قلبية.

وأوضح موقع «فلايت رادار 24»، أن الطائرة طراز Airbus A320 – 214 وأقلعت من طرابلس متجهة إلى إسطنبول.

وكان قد رصد موقع «فلايت رادار 24» طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز Lockheed C-130 Hercules تسلك الطريق البحري من مصراتة إلى زوارة بدلاً من عبور البلاد “وهو ما فعلته سابقًا”.

بالبحث في موقع “فلايت رادار 24″، نجد أن الطائرة غادرت إسطنبول، الجمعة الماضية، الساعة 3:25 صباحا بالتوقيت المحلي، ووصلت مصراتة، ثم غادرت مصراته عبر الطريق البحري باتجاه زواوة.

ويتوقع أن الطائرة خرجت من مصراتة وجهتها كانت قاعدة الوطية، والآن في طريقها إلى تركيا.

وكان موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، أكد الإثنين الماضي، أن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز بوينج E-7T رقم 002-13، وإشارة نداء TURAF27) ، غادرت من القاعدة الجوية التركية في مدينة قونية التركية، وهي تدور حول ليبيا بين طرابلس ومصراتة.

وقال الموقع: “تقوم الطائرة بمهمتها الاستطلاعية في منطقة معلومات الطيران لطرابلس، ولكن خارج المجال الجوي الليبي. ولاتزال المهمة جارية في هذه الدقائق”.

وكان نفس الموقع قد أكد وصول طائرة أطلس تركية إلى ليبيا، مشيراً إلى استمرار الجسر الحوي التركي إلى ليبيا كل يوم.

قال الموقع الإيطالي، الإثنين، إن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية من طراز إيرباص A.400M “أطلس” (رقم 0055-16، إشارة نداء TUAF221غادرت صباح اليوم حوالي الساعة 08:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، من مصراته للعودة إلى تركيا.

وهبطت الطائرة في مصراتة في الساعة 07:30 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، بعد رحلة استغرقت 4 ساعات من إسطنبول.