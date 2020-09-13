قراءة في أزمة الكهرباء بالمنطقة الشرقية

بقلم المهندس : عمران أبوكراع

تعاني المنطقة الشرقية بليبيا منذ أشهر أزمة حادة في تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية، مما أدى الى قيام الشركة العامة للكهرباء بتقنين إمدادات الطاقة، بطرح الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين يصل في بعض الأيام الى أكثر من ثلث الطلب الكهربائي الذي وصلت ذروته الى 1600 ميجاوات شتاء هذا العام .

قبل الدخول في تحليل أسباب هذه الأزمة، لابد لنا من تسليط الضوء على نظام الإمداد بالطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية:

تصل الطاقة المركبة بهذه المنطقة إلى 3600 ميجاوات.

تتركز في محطات (السرير الغازية-الزويتينة الغازية-الزويتينة المزدوجة- شمال بنغازي المزدوجة- طبرق البخارية -درنة البخارية).

ثلثا الطاقة المركبة بهذه المنطقة والتي تصل إلى 2500 ميجاوات، هي نتاج لمحطات جديدة تم التعاقد عليها عام 2007 ودخلت الخدمة تباعاً ما بين عامي 2010 الى 2013 .

يصل إجمالي الطاقات المركبة خلال الفترة (1994-2007) إلى 1120 ميجاوات تركزت في محطتي شمال بنغازي والزويتينة، يضاف إليهم عدد 4 وحدات بخارية أنشئت في أواخر الثمانينيات، ولا زالت في حالة جيدة، بمحطتي طبرق ودرنة بطاقة إجمالية 260 ميجاوات.

علماً بأنه لم يؤخذ في الاعتبار الطاقات المركبة قبل عام 1994 عدا الأربع وحدات البخارية المشار إليها.

هذا في جانب الإمداد، أما في جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، ومن خلال مراجعة تقارير مركز التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية المنشورة من طرف المركز، تبين أن الحمل الأقصى وصل إلى 1600 ميجاوات، خلال شتاء 2019-2020.

أما عن توقعات الطلب في السنوات القادمة، وبناءً على المعطيات سالفة الذكر يتوقع ان يصل الطلب خلال العام 2030 إلى 2370 ميجاوات، كما يتوقع ان يصل الطلب عام 2040 إلى 3500 ميجاوات.

تبلغ الطاقة المركبة الإجمالية للمحطات القائمة والمتعاقد عليها (طبرق-سوسه ): 5300 ميجاوات.

وبموازنة الطلب مع الطاقات المركبة بالمنطقة الشرقية للمحطات القائمة والجديدة:

1- عام 2020 يصل الفائض من الطاقة المركبة الى 3.3 من الطلب الأقصي على الكهرباء.

2- عام 2030 يصل الفائض من الطاقة المركبة إلى 2.24 من الطلب الأقصى على الكهرباء.

3- عام 2040 يصل الفائض من الطاقة المركبة إلى 1.5 من الطلب الأقصي على الكهرباء.

وطبقاً لأسس تشغيل شبكات الكهرباء فإن التشغيل الآمن يتطلب توفير (الطلب الكهربائي + ‎ ‎%‎20 من الطلب كاحتياطي تشغيل وصيانة)، لذلك يتطلب الآتي للتشغيل الآمن:

-عام 2020 يتطلب توفير طاقة (1920ميجاوات).

-عام 2030 يتطلب توفير طاقة (2840 ميجاوات).

-عام 2040 يتطلب توفير طاقة (4200 ميجاوات).

أمام هذه المعطيات يتبين لنا جلياً أنه ليس هناك ضرورة لإضافة أي طاقات مركبة جديدة، وأن الطاقة المركبة المتوفرة حالياً إضافة إلى المتعاقد عليها كافية لتغطية الطلب واحتياطي التشغيل حتي عام 2040، وإن سعي البعض لإنشاء محطات غازية جديدة في المنطقة الشرقية سيكون له انعكاسات سلبية لأنها تعني ببساطة أن هذه المحطات الغازية ستصل الى نهاية عمرها الافتراضي(25 سنة)، ويتم تخريدها عندما تكون الشبكة العامة في حاجة ماسة إليها لتغطية أحمالها في أفاق العام 2040.

إن اقتناء محطات جديدة لا يمكن أن يكون حلاً لتدني مستوي الصيانة، ومشاكل التشغيل والإدارة للمحطات، ولا يمكن معالجته بهذا الأسلوب، وسيكون علي حساب أوجه الإنفاق الضرورية، كتزويدات الغاز والصيانات الدورية والعمرات، الأمر الذي سيؤدي إلى قصور في المنظومة وهي في حاجه ماسة لهذه التمويلات، مما يدعونا للتأكيد علي ايقاف هذه المشروعات وتوفير التمويل لمعالجة المختنقات التي تواجهها الشركة في تسيير المنظومة.

بناءً على ما تقدم نؤكد على ضرورة تحقيق ما يلي:

1- إلغاء اجراءات التعاقد على مشروعات المحطات المزمع التعاقد عليها في كل من (حليس -وأبوترابة – لملودة- والمحطة الشمسية في الكفرة) لانعدام الحاجة إليها في هذه المرحلة، كما وقع تبيانه تفصيلاً في الفقرات السابقة.

2- توجيه مخصصات هذه المحطات والتي توفرها حكومة المنطقة الشرقية لمعالجة المختنقات التي تواجهها الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية والتي انعكست سلباً على أداء منظومة انتاج ونقل الطاقة بهذه المنطقة، والتي ظهرت انعكاساتها جلياً في العجز الواضح للشبكة العامة لتلبية الطلب والتنسيق مع إدارة الشركة العامة للكهرباء.

3- إنقاق هذه الاموال على الاحتياجات التالية:

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أ. برامج العمرات الجسيمة التي لم تُشمل في برنامج الشركة للعمرات الجسيمة الجاري تنفيذها في كل المناطق.

‌ب. توجيه جزء من هذه التمويلات لمعالجة المختنقات التي تسببت في تدني اداء هذه المحطات كصيانة المساعدات ومعالجة المختنقات بشكل عام بما يؤدي لرفع الطاقة المنتجة من هذه المحطات وعلى الأخص المحطات الجديدة بشمال بنغازي والزويتينة والسرير، حتي تتمكن الشركة من رفع اداء هذه المحطات وتغطية العجز في أسرع وقت ممكن .

‌ج. يلاحظ ان هناك تهالك في شبكة خطوط 220 كيلوڤولت لحاجتها للصيانة والتجديد لذلك ينبغي توجيه جزء من هذه التمويلات للأنفاق على صيانة وتجديد هذه الشبكة لما يسببه الوضع الحالي لهذه الشبكة من مشاكل تنعكس على استقرار الشبكة العامة نتيجة الانقطاعات التي تحدث بهذه الخطوط.

‌د. يلاحظ ان هناك عجز واضح في توفير احتياجات المحطات من الغاز الطبيعي، (الوقود الاقتصادي لتشغيل المحطات الغازية) مما يتطلب توجيه جزء من هذه التمويلات لاستكمال خطوط الغاز التي لم تستكمل، والتعاقد على توسعات شبكة الغاز وعلى الاخص خط بنغازي -طبرق لتزويد المحطات القائمة والمتعاقد عليها والمستقبلية على مسار هذا الخط.

‌ه. التعاقد على (خط الوفاء) مدينة سبها

لتأمين احتياجات الجنوب من الغاز الطبيعي لأغراض توليد الكهرباء والطهي والتدفئة، كما ينبغي مرحلياً تركيب منصات لمناولة الغاز بالمحطات الجديدة والمحطات التي لم تصلها شبكة الغاز كمحطتي (طبرق-سوسة)، حتي يتم الاستفادة القصوى من هذه المحطات عند دخولها الخدمة.

‌و. ستعاني المدن الكبرى في المنطقة الشرقية اختناقات في تغذية الأحمال بهذه المدن نتيجة القصور في شبكة الجهد العالي 220 كيلوڤولت والجهد المتوسط 33/66-كيلوڤولت وعلى الاخص مدينة بنغازي الكبرى من ما يتطلب توجيه جزء من مخصصات المحطات المقترح إلغاءها لاستكمال شبكة كابلات جهد 220 كيلو ڤولت ومحطات التحويل30/220 كيلو ڤولت بهذه المدن لما يمثله ذلك من أهمية لتأمين التغذية لكافة المستهلكين وفق المخططات والمواقع المعتمدة منذ سنوات طويلة مضت.

4- لقد باشرت الشركة العامة للكهرباء منذ أواخر التسعينات بالاستثمار في رفع الجهد الكهربائي من 220 الى 400 كيلوڤولت نظراً لعدم قدرة شبكة 220 كيلو ڤولت من تلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة وتوفير الشروط الآمنة لتشغيل النظام الكهربائي، وقد تم التعاقد على كامل المنظومة من خطوط ومحطات من الحدود الشرقية الى الغربية ومن الشمال الى الجنوب ونتيجة أحداث العام 2011 تأثر هذا المشروع ونهبت مواده من المخازن وبيعت كخردة الى الدول المجاورة وتركيا، ويعد استكمال هذا المشروع وادخاله للخدمة يعتبر ضرورة ملحة لاستقرار النظام الكهربائي في ليبيا ونقل الطاقات المتاحة في كافة المحطات بالشبكة العامة الى مراكز الاستهلاك بكل سلاسة وسينعكس ذلك ايجابا على تلبية الطلب في كل نقطة من ليبيا وتجنب الإطفاءات وتحسين الاستقرارية العامة (Stability) كما ان لهذا المشروع جدوى اقتصادية اذا ما تقرر تصدير الكهرباء للدول المجاورة ستمكن هذه الشبكة الاقتصاد الوطني للعب دور مركزي في سوق الطاقة الاقليمي والاوربي.

الاستفادة من الدراسات والمخططات السابقة

لابد لي أن انوه أن الاستثمار في قطاع الكهرباء لابد ان يتم وفق الدراسات التي تجريها إدارة الشركة العامة للكهرباء من خلال أطقمها ومختصيها، والتي درجت على إجراء هذه الدراسات بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، ولا يمكن لأي منطقة او اقليم ان تقوم بذلك لأن الكهرباء في ليبيا تدار بشبكة واحدة مترابطة وهناك ضرورات فنية تُلزم حتي الدول المستقلة وذات سيادة بربط شبكاتها، وأن تجري دراسات موحدة تعتمد من الطرفين قبل الشروع في أي مشروعات، ما بالك عندما نتحدث عن دولة لازالت موحدة.

إن سعي البعض لإنشاء محطات جديدة في المنطقة الشرقية دون دراسات معمقة تأخذ في الاعتبار نمو الطلب علي المستوي الوطني متضمنا النمو الطبيعي للأحمال والبرامج التنموية في كافة انحاء البلاد وفق برامج تم اقتنائها منذ سنوات وتم تدريب المهندسين علي إجراء هذه الدراسات وغالبا ما يتم مراجعتها من خبرات عالمية وبناءً علي ذلك يتم اعتماد المخطط الوطني لتطوير انتاج الكهرباء في البلاد، وواقع الحال في ليبيا وحكوماتها المتعاقبة التي لم نلاحظ قيامها بأي جهد لاستكمال المشروعات المتوقفة علي مدي عقد من الزمن، ولم نلاحظ حتي مجرد التفكير في الدخول في استثمارات جديدة .

وفي الختام، علي الرغم من النجاحات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية منذ تأسيسها في عام 1985 من القرن الماضي كتطوير القطاع وتلبية وتحسين الأداء في كافة شؤونه، ولكنها تعرضت بعد عام 2011 لكثير من الصعوبات نتيجة أسلوب ادارتها من طرف العديد من القيادات التي توالت علي إدارتها أو الاشراف عليها، وقد زاد من تعثر الشركة انشاء جهات تابعه للحكومات الليبية في الشرق والغرب تتدخل في شؤونها وتمارس صلاحياتها بالمخالفة لقانون إنشائها، بعد هذه التجربة الطويلة للشركة في إدارة مرفق الكهرباء لعقدين ونيف، ودون مبررات موضوعية لهذه الاجراءات وقد ساهمت هذه التدخلات في نشر الفوضى بالقطاع وزاد من حدة المشكلة ضعف أداء بعض من كلفوا بالإدارة نتيجة الظروف المحيطة بعد عام 2011.

لذلك اري ان هذه الهيئات سواءً التي أنشأتها حكومة طرابلس أو حكومة المنطقة الشرقية وهذه الممارسات غير القانونية التي تقوم بها هذه الاجسام زادت الطين بله وكان الأجدر بمن اتخذ هذا القرار في الحكومتين أن يعمل علي اصلاح الشركة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها ومعالجه المختنقات معها ولكن الذي حصل تركت الشركة تعاني وبدأت هذه الاجسام تمارس صلاحياتها خاصة ما يتعلق منها بالتعاقد علي مشروعاتها.

نؤكد مرة أخرى أن الطاقة المركبة في المنطقة الشرقية أكثر من كافية لتلبية الطلب حتى آفاق 2040، لكن هذا لا يتأتى إذا لم نتبع سياسة واضحة لإدامة وصيانة هذه المحطات، وإجراء العمرات في أوقاتها، وصيانة المساعدات والمرافق بشكل عام، وخير دليل على ذلك ما أوردناه آنفاً أن لدينا طاقة مركبة بقيمة 3600 ميجاوات، منها 2500 ميجاوات محطات جديدة، أستلم آخرها في عام 2013، ولم يمضي من عمرها الافتراضي سنوات قليلة، ونتيجة الإخفاق في برامج الصيانة والإدامة، فإن الإنتاج لمن يتعدى 1000 ميجاوات طيلة الأشهر الماضية، وبذلك دخلنا في أزمة خانقة.

كل هذه الدروس المستفادة، تشير إلى أن معضلة قطاع الكهرباء، لا تحل بتوريد المعدات الجديدة، ولكن التحدي الأكبر هو الإدارة والتخطيط السليم لبرامج الصيانة وتوفير التمويل اللازم للتشغيل في وقته، ومعالجة المختنقات والمشاكل المزمنة في المحطات قبل تراكمها، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إدارة سليمة للقطاع، ومدركة للمخاطر، وتاريخ هذه المؤسسة العريقة حافل بالنتائج الجيدة في ظل ظروف أسوأ من التي نمر بها الآن، من حيث حجم الطاقة المركبة، ومن حيث توفر التمويلات اللازمة لأعمال التشغيل والصيانة.

فالحل لا يكمن في التدخل في شؤون الشركة، وتوريطها في عقود إنشاء محطات جديدة، بل في التركيز على مخططات الصيانة والعمرات المنتظمة، حتى يمكن استفادة بأكبر قدر ممكن من القدرة الكهربائية القائمة.

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