أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، بيانًا أكدت خلاله

على حمايتها للمتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات وحماية الممتلكات العامة

والخاصة كما يوجب القانون.

وأوضحت الوزارة، أنها لاحظت جنوح بعض من المتظاهرين إلى الاعتداء على

المنشآت الحكومية ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح، داعية الجميع

إلى عدم المساس بمقرات الدولة أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي.

The post “داخلية المؤقتة” تؤكد حمايتها للمتظاهرين السلميين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24