مركز المتكأ ببني وليد ينظم مؤتمر هجرة الكفاءات الليبية

عقد بمدرج كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد أمس مؤتمر بعنوان: هجرة الكفاءات الليبية، الأسباب وسبل المعالجة، بحضور عميد البلدية، سالم أنوير، ومشاركة عدد من الأساتذة وعمداء الكليات، وجمع من البحاث والخبراء من الجامعات الليبية.

وقدمت في المؤتمر الذي نظمه وأشرف عليه مركز المتكأ للدراسات الاستراتيجية عدد من الأوراق البحثية، من بينها هجرة الكفاءات مفهومها ونشأتها ودوافعها.

هذا وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات التي أكدت على ضرورة الإسراع في معالجة ظاهرة الهجرة، واحتواء الكفاءات المهاجرة بمختلف البرامج والسياسات الفاعلة التي تربطهم ببلادهم.

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