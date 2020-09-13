كردمين يدعو إلى حماية المتظاهرين السلميين

أكد الأكاديمي في الجامعات الليبية والناشط السياسي وأحد أنصار النظام الجماهيري د. محمد كردمين، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأحد, أن الحراك الاجتماعي السلمي في ليبيا سيستأنف بوتيرة أقوى خلال الأيام المقبلة لإيقاف المعاناة والصراع المسلح الذي تقوده ذات الدول التي أسقطت الدولة الليبية عام 2011.

وطالب د. محمد كردمين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية المتظاهرين السلميين العزل من “الميليشيات المسلحة والمرتزقة التي تم جلبها من تركيا بموافقة القوى الغربية والولايات المتحدة الأمريكية, وغيرها من الدول المتدخلة في الشأن الليبي”.

وشدد على أن الحراك الشعبي السلمي الذي سينطلق قريبا لا يستثني الجنوب والشرق الليبيين.

وبخصوص حوار المغرب المزمع التوقيع على مخرجاته خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بين أعضاء من لجنتي مجلسي النواب والدولة, قال كردمين إن مخرجات هذا الحوار لن ترى النور وإن ولدت فستكون ميتة.

كما اعتبر كردمين، أن حوار المغرب ليس إلا تدوير للأزمة وزيادة تعقيدها, مؤكدا أن الحوار السياسي لن ينجح إلا داخل ليبيا وبإرادة ليبية ودون إقصاء أحد, وخاصة أنصار النظام الجماهيري.

يشار إلى أن اللجنتين المجتمعتين في المغرب اتفقتا على توزيع المناصب السيادية بين أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان).