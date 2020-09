أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تعرض مقر التحكم 30 ك.ف التابع للشركة العامة للكهرباء في منطقة الفويهات، وفي محطات التشغيل إلى اعتداءات من قبل مجهولين، ليلة أمس السبت، وأضافت أن فنيي ومهندسي الشركة تعرضوا للاعتداء أثناء أدائهم لأعمالهم بإعادة تشغيل المحطات بعد انتهاء فترة طرح الاحمال عليها.

