بن شرادة: لقاءاتنا بالقاهرة «موفقة جدا» وناقشنا تفعيل خطوط الطيران مع المنطقة الغربية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة إن وفد الليبي المكون من أعضاء من مجلسي النواب والدولة ناقش اليوم الأحد في القاهرة مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا، برئاسة اللواء أيمن بديع «تفعيل خطوط الطيران مع المنطقة الغربية وتنظيم العمالة المصرية وترتيب اجتماع بين الوزراء المختصين بالخصوص».

وأوضح بن شراده في اتصال مع بوابة الوسط أن الجانبين بحثا أيضا تسهيل إجراءات التأشيرة والانسياب الاقتصادي بين البلدين وترتيب اجتماع للغرف التجارية من الطرفين كما تم مناقشة آلية مساعدة الليبيين المهاجرين في مصر بقطاعات التعليم والقطاعات الخدمية».

وفدا «النواب والأعلي للدولة» يتفقان بالقاهرة على خريطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية

بن شرادة: بدء الاجتماع الثاني مع اللجنة المصرية المكلفة ملف الأزمة الليبية

وقال بن شراده إن «هناك تجاوب كبير من الجانب المصري بالخصوص»، مؤكدا أن المشاركين في الاجتماعات اتفقوا على استمرار المشاورات، كما أكد أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس أنهم سيعملون مع الجانب المصري لالتئام المجلس ليجتمع الجميع تحت قبة برلمانية واحدة».

ووصف بن شرادة، اجتماعات الوفد الليبي بالقاهرة الذي ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة وقيادات ليبية بالقاهرة بأنها «كانت موفقة جدا» وأوضح بن شرادة أن الوفد ناقش مع المسؤولين المصريين في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر عدة قضايا هامة تمحورت حول آليات حل الأزمة في ليبيا، وضرورة التعاون مع الإدارة المصرية، لمساندة أشقاءهم الليبيين في الوصول إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وأضاف بن شرادة أنه جرى التأكيد خلال هذه اللقاءات على «التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال ليبيا وسيادتها وعلى حرمة الدم الليبي» و«ضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة والالتزام بقرارات مجلس الأمن بالخصوص، والاعتماد على مسارات الحوار الثلاث في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل و العمل من خلاله».

كما أكدوا على ضرورة «تقديم الدعم للبعثة الأممية للسرعة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاث، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية والدولية وتحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية»، و«التأكيد على ضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط في مصلحة الشعب الليبي وعدم تحيزها لأي طرف كان». و«التأكيد على ضرورة الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإدارة ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة للحل».

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