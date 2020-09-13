الجيش الليبي يؤكد على حق الشعب في التظاهر

أكدت القيادة العامة للجيش الليبي، وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في تحقيق مطالبه والخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقه.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في بيان تلاه مساء اليوم الأحد، على حق الشعب الليبي في التظاهر، ووقوف القيادة العامة للجيش الليبي إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة وخاصة الأمن.

كما دعا المسماري، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد “الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا”، مؤكدا أن “الجيش الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لحرف التظاهرات عن مسارها”.