أعلن الوفد الليبي المشارك بمحادثات القاهرة والذي يضم

أعضاء من مايسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب، أن محادثات اليوم دعت إلى ضرورة التوصل

إلى آليات لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم

المتحدة .

The post عاجل// الوفد الليبي بالقاهرة : محادثات اليوم دعت لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24