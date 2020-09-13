“المسماري”: القيادة العامة تؤكد على حق الشعب في التظاهر وتدعوهم للانتباه للعناصر الإخوانية والتكفيرية التي تريد نشر الفوضى

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة تتابع باهتمام شديد تطورات الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة وما نتج عنها من حراك شعبي ومشكلات يعاني منها المواطن.

وأكد “المسماري” في بيان متلفز، اليوم الأحد، أم القيادة العامة تؤكد على حق الشعب في التظاهر ورفض الواقع المرير الذي وضع فيه العملاء والخونة البلاد وحصد شرها الليبيون، مؤكدا أن القيادة العامة تقف إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة والخروج في المظاهرات وتؤكد على حمايتهم والتظاهر في الساحات العامة والميادين في وضح النهار حتى يتم تأمينها بشكل جيد.

وأضاف “المسماري” أن الجيش يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لحرف التظاهرات عن مسارها، داعيا المتظاهرين بعدم إعطاء فرصة للمخربين لتدمير مؤسسات الدولة واستغلال المظاهرات في التخريب.

وطالب “المسماري” المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضد المليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا.

وقال “المسماري” إن القيادة العامة تقدم التحية لشباب المدن الرافضين للتخريب واستغلال المظاهرات من قبل العدو والذين وقفوا ضدهم الأيام الماضية، مثل شباب المساكن فى مدينة بنغازي الذين قاموا بحماية مقر البلدية ومقر رئاسة الوزراء وشباب مدينة المرج وقدموا نموذج للوطنية ومصلحة الوطن العليا.

واختتم “المسماري” بيانه بقوله “الجيش والشعب يد واحدة ضد الفساد والإرهاب والجريمة”.