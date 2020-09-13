المسماري: القيادة العامة تؤكد حق التظاهر بالساحات وفي وضح النهار وتحذر من «المندسين»

أكدت القيادة العامة، اليوم الأحد، «وقوفها إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة والخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقه وأهمها الأمن بكافة أشكاله الشخصي والاقتصادي والخدمات»، واستمرارها في حماية المتظاهرين، داعية إياهم إلى التظاهر في الساحات العامة والميادين وفي وضح النهار «حتى يتم تأمينها بشكل جيد».

ودعت القيادة العامة في بيان تلاه الناطق باسمها، اللواء أحمد المسماري، المتظاهرين إلى «عدم إعطاء فرصة لما وصفهم بـ «المخربين والمناؤين لقيام مؤسسات الدولة» باستغلال المظاهرات في التخريب والتدمير وسرقة الممتلكات الخاصة والعامة»، وطالبت المتظاهرين بـ«الانتباه للمندسين من العناصر التكفيرية والاخوانية التي تتسلل وسط المتظاهرين وتحول اتجاه المطالب إلى الأجهزة الأمنية والحكومية لنشر الفوضى تمهيدا لانهيار الحالة الأمنية ».

وحيت القيادة العامة شباب المدن الرافضين للتخريب واستغلال المظاهرات «مثل شباب المساكن الجاهزة في مدينة بنغازي الذين قاموا بحماية مقر بلدية بنغازي ومقر رئاسة الوزراء وكذلك شباب مدينة المرج الواعي لمدى المؤامرة وأبعادها وقدموا نموذجا للوطنية مع زملائهم الشباب في باقي المدن الأخره مثل مدينة البيضاء وطبرق والقوبة وإجدابيا»،

ودعت القيادة العامة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد «المليشيات الإجرامية والتكفيرية المتطرفة والمرتزقة الأجانب الذين عاسوا في الوطن فسادا وظلما ونهبوا وبددوا ثروات البلاد على أعمالهم الإجرامية المدمرة لأسس قيام الدولة».

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