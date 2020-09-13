تقرير | سلمية المظاهرات وعدم قمعها شرقًا يفقد قناة الصلابي صوابها : مسلحون سلميون وقتلى وهميون !

ليبيا – بعد تجاهلها مظاهرات طرابلس لأيام طويلة بما فيها الهتافات ضد الإخوان والسوريين وحتى الروس وماصاحبها من رماية بالرصاص واعتقالات للعشرات ، تفرغت قناة فبراير التابعة للتيار الإسلامي علي الصلابي ، للمظاهرات في المنطقة الشرقية من خلال تزييفها وتأويلها وبث الشائعات إذ لم يرق لها أن روايتها ومن يقف خلفها عن الديكتاتورية و القمع في المنطقة الشرقية قد نُسفت من خلال خروج المظاهرات بكل سلام دون قمع أو إعتقالات والأهم بلا سفك للدماء .

البداية كانت يوم أول أمس عندما نشرت القناة التي تبث من تركيا ويشرف عليها علي الصلابي شخصيًا من خلف الكواليس بيانًا لمتظاهري البيضاء ولكنها اقتطعت منه جزء في مقدمته لتغيير معناه ، إلا أن المرصد نشرته كاملًا فما كان من هذه القناة ” فبراير ” الا حذف تدليسها صاغرة على وقع تعليقات الناس التي كشفت الزيف .

شاهد | قناة #فبراير المملوكة لعبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة تتلاعب من #إسطنبول ببيان مظاهرة #البيضاء ضد الفساد وتردي المعيشة .. #المرصد تنشره كاملًا بما جاء فيه . #ليبيا pic.twitter.com/EVyHNokmuK — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 11, 2020

والليلة الماضية على وقع التجاوزات في مظاهرات المرج وبنغازي ، انخرطت القناة في ذات ” الغباء ” محاولة التشجيع على الحرق والتدمير ومهاجمة المقار الأمنية ، كما اعتبرت من هاجموا مديرية الأمن بالسلاح مجرد متظاهرين سلميين إلا أن ردود المعلقين كان جلية واضحة .

فضيحة ” فبراير ” في المرج

في المرج ، نشرت القناة تسجيلاً مصورًا مليئً بالألفاظ الخارجة عن الأدب يظهر لحظة الرماية على مديرية الأمن بعد تحويل مجهولين لمسار المظاهرة ضد انقطاع الكهرباظ وتردي المعيشة ، إلى محاولة لإقتحام وحرق ونهب هذا المقر الأمني زاعمة أن ما يجري في الفيديو رماية على المتظاهرين وليس العكس قبل ان تنشر المرصد المقطع كاملًا لتقوم القناة بحذف مانشرته .

فيديو | عدسة مواطن ترصد لحظة تعرض مديرية أمن #المرج لإطلاق نار ومحاولة حرق برمي أجسام مشتعلة داخل أسوارها من قبل مجموعة غيرت مسار المحتجين من التظاهر وسط المدينة ضد تردي الوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء إلى مقر المديرية . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/qQvV2zUavg — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 13, 2020

أما في المقطع والتسجيل كاملًا الذي نشرته المرصد وحذفته فبراير ، فيظهر صوت مواطنون وهم يتحدثون عن الرماية على مديرية المرج ، فيما يبدوا في الجهة الأخرى من الطريق آخرين وهم يحاولون إضرام النار في المقر برمي أجسام مشتعلة داخل أسواره .

فبراير : من يحرق المقرات متظاهرين سلميين !

وفي بنغازي ، ظهرت مجموعة من المخمورين في منطقة أبوهديمة وهم يتحدثون عن الوزارات وبحوزتهم أسلحة وتبدوا عليهم آثار التعاطي واضحة حتى أن واحدًا منهم لا يستطيع حمل البندقية بشكل صحيح من شدة تأثير الكحول والمخدرات وقد بدا هذا الشخص وهو يطلق النار في الطريق السريع بشكل عشوائي قبل أن تتوجه ذات المجموعة الى مقر حكومة الثني لإحراقه .

وقامت هذه المجموعة بمحاولة إضرام النار في هذا المقر الحكومي قبل أن تسيطر عليه الشرطة وتؤكد بأن هذه المجموعة استغلت الاحتجاجات ومطالبات المواطنين وخرجت تحت جنح الظلام فجرًا لنهب وحرق المقر ، في عمل استنكره قاطع واسع وكبير من المواطنين المحتجين نفسهم معبرين عن رفضهم لمثل هذه الأعمال التخريبية .

ونشرت قناة فبراير هذه المقاطع التي إلتقطها أحد أبناء ” عائلة الحول ” الشهيرة بتجارة الخمور في بنغازي على أنهم متظاهرون سلميون دون ان تحذف منه حتى الألفاظ النابية ومشاهد اطلاق النار ، ولم تكتفي بذلك بل انها حرّفت ما نشرته المرصد نقلًا عن الشرطة بأن من حاول حرق مقر الثني هم مخمورين وزعمت ان صحيفتنا تتهم المحتجين في بنغازي والمرج بهذه الصفة ! .

وبالعودة إلى المرج حيث ” الفضيحة الكبرى ” لهذه القناة ، فقد زعمت مقتل 5 مواطنين في محاولة الهجوم على المديرية واصفًا إياهم بالمتظاهرين الذين ” قتلتهم مليشيات حفتر بالرصاص ” قبل أن يتضح زيف القائمة بالكامل وعدم وجود أيً من هذه الأسماء على أرض الواقع كقتلى وبأن جميعهم إما أسماء وهمية أو لازالوا على قيد الحياة .

واتصلت المرصد بمستشفى المرج للتأكيد ، ليؤكد بدوره مقتل شخص واحد صباح اليوم متأثرًا بجروحه خلال محاولة إقتحام المديرية ويدعى ” سعيد محمود البرعصي ” نافيًا صحة القائمة التي نشرتها قناة فبراير جملة وتفصيلًا .

عاجل | إدارة مستشفى #المرج العام : ننفي صحة الخبر الذي نشرته قناة فبراير عن مقتل 5 متظاهرين في حادثة المديرية وجميع الأسماء الواردة في القائمة كقتلى " أسماء وهمية " ومنهم واحد متوفي منذ سنة 2016 . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/ej3rySOWnF — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 13, 2020

ولم تشهد الإحتجاجات شرقي البلاد أي تعديات على المتظاهرين أو محاولات منع او احتكاك ، سوى خلال محاولة الهجوم على مديرية الأمن ، أما في بنغازي فقد تعاملت الأجهزة الأمنية مع المظاهرات بشكل سلس ولم تستخدم القوة حتى خلال محاولة إحراق مقر الحكومة دون أي سفك للدماء ، وهو مالم يرق للإخوان المسلمين وإعلامهم لدرجة إختلاق قتلى وهميين وهو ما أثار سخرية مواطني المرج في تعليقهم على مانشرته هذه القناة عن ” الشهداء ” المزعومين .

المرصد – خاص

وفيما يلي بعض التعليقات التي رصدتها المرصد على المنشورات الكاذبة لقناة فبراير :

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