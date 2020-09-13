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منظمة خريجي الأزهر تنظم دورة تدريبية لتأهيل عدد من أئمة ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

انطلقت اليوم تحت رعاية إمام الأزهر أحمد الطيب،
فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لـتأهيل
عدد من أئمة ليبيا عبر الدائرة المغلقة.

وأوضحت المنظمة في بيان عبر موقع التواصل
الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تنظيم الدورة لتأهيل عدد من أئمة ليبيا،
لصقل خبراتهم الدعوية والشرعية لمواجهة الفكر المتطرف،

وأضافت المنظمة أن من أهداف الدورة بيان صحيح الإسلام، وإزالة الصورة المشوهة المغلوطة عن الدين الحنيف، موضحة أن ذلك تم على أيدي نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.

وأكد رئيس جامعة الأزهر الأسبق إبراهيم الهدهد، أن المؤسسات الحديثة في كل الدول هي التي تحدد مصيرها ومرتبتها بين مصاف الدول، وأضاف أنه من الواجب أن يتسم القائمون على هذه المؤسسات بالأمانة، والقوة والشجاعة، بالإضافة إلى الخبرة، التي تمكنهم من القيام بدورهم في نهضة هذه المؤسسات.

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تعليقات

  • ✅{( – يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ ۚ وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ -} } –
    صدق الله العليم الخبير ✅

    أي جاهل درويش شيوعي سلفي يشارك مع فراعنة أو دول الخليج المحتلة أو شرق أوسط ـ ….
    في أي موضوع يخص الأسلام االليببي والعرف الأجتماعي أو الثقافي ـ حيتم إسقاط الجنسية الليبية عنه ومنعه وأسرته من أي حقوق مدنية ـ بشكل نهائي . وإرساله للجهات المختصة بالشئون االداخلية .

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  • هل مزال عندنا طائرات حربية في ليبيا لليبيين ..؟!!!
    هل مزال عندنا طائرات حربية في ليبيا لليبيين ..؟!!!
    أمسحوه مسح المكان هذه الي فالرابط …. م سسسسس ح
    👇 ————————————-فاضين لأشعار مذاهبكم ـ
    .youtube.com/watch?v=QvLStzuK2vE

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