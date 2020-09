انطلقت اليوم تحت رعاية إمام الأزهر أحمد الطيب،

فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لـتأهيل

عدد من أئمة ليبيا عبر الدائرة المغلقة.

وأوضحت المنظمة في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تنظيم الدورة لتأهيل عدد من أئمة ليبيا،

لصقل خبراتهم الدعوية والشرعية لمواجهة الفكر المتطرف،

وأضافت المنظمة أن من أهداف الدورة بيان صحيح الإسلام، وإزالة الصورة المشوهة المغلوطة عن الدين الحنيف، موضحة أن ذلك تم على أيدي نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.

وأكد رئيس جامعة الأزهر الأسبق إبراهيم الهدهد، أن المؤسسات الحديثة في كل الدول هي التي تحدد مصيرها ومرتبتها بين مصاف الدول، وأضاف أنه من الواجب أن يتسم القائمون على هذه المؤسسات بالأمانة، والقوة والشجاعة، بالإضافة إلى الخبرة، التي تمكنهم من القيام بدورهم في نهضة هذه المؤسسات.

The post منظمة خريجي الأزهر تنظم دورة تدريبية لتأهيل عدد من أئمة ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24