ليبيا الان

“هيئة الكهرباء” تعلن وصول شحنات من الديزل

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية عن وصول مجموعة من الشاحنات وعلى متنها كميات من وقود الديزل إلى محطة كهرباء السرير الغربي.

وأفادت الهيئة في بيان نشر عبر منصتها الرسمية، بأنه سيتم تفريغ هذه الكميات في خزانات المحطة، ليتم بعدها تشغيل المحطة والدخول بها على الشبكة الكهربائية الشرقية، فيما لم توضح الهيئة كمية هذه الشحنات.

يذكر أن الهيئة العامة للكهرباء قد استقبلت خلال اليومين الماضيين ناقلة نفط محملة بـ36 مليون لتر من وقود الديزل، تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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