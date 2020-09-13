“هيئة الكهرباء” تعلن وصول شحنات من الديزل

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية عن وصول مجموعة من الشاحنات وعلى متنها كميات من وقود الديزل إلى محطة كهرباء السرير الغربي.

وأفادت الهيئة في بيان نشر عبر منصتها الرسمية، بأنه سيتم تفريغ هذه الكميات في خزانات المحطة، ليتم بعدها تشغيل المحطة والدخول بها على الشبكة الكهربائية الشرقية، فيما لم توضح الهيئة كمية هذه الشحنات.

يذكر أن الهيئة العامة للكهرباء قد استقبلت خلال اليومين الماضيين ناقلة نفط محملة بـ36 مليون لتر من وقود الديزل، تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية