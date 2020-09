أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الأحد، على حق المواطنين في التظاهر، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا.

