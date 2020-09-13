عقب مقتل عنصر من الحرس الوطني.. عبير موسي تحشد لمسيرة تونسية ضخمة ضد الإرهاب

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إلى مسيرة في عاصمة البلاد من أجل التنديد بالإرهاب، وذلك عقب مقتل عنصر من الحرس الوطني، مؤخرا، في هجوم تبناه تنظيم “داعش” المتطرف.

وفي مقطع فيديو على موقع فيسبوك، حددت عبير موسي، تاريخ المسيرة في 19 سبتمبر الجاري، على أن تنطلق من وزارة العدل صوب مقر رئاسة الحكومة، من أجل رفع شعارات تدين الإرهاب.

وقالت رئيسة الدستوري الحر، إنها زارت منزل عنصر الحرس الوطني الراحل، سامي المرابط، من أجل تقديم واجب العزاء، كما زارت المقبرة التي ووري بها الثرى، عقب مقتله في السادس من الشهر الحالي، معربة عن ملها في أن تحقق المسيرة الرافضة للإرهاب مشاركة واسعة من قبل المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم، فضلا عما قالت إنه “سيناريو يحاك لتونس”.

وكان الهجوم في سوسة أسفر عن مقتل عنصر الحرس الوطني وإصابة آخرين، فيما لقي المهاجمون مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، واتهمت الدولة التونسية بـ”التخاذل” في محاربة الإرهاب، موضحة أن المسيرة سترفع شعارات تدين الإرهاب وتطالب بكشف الحقائق وفتح الملفات.

وأوردت أن المسيرة سترفض أيضا توظيف الحق في التقاضي من أجل تصفية الخصوم السياسيين و”تبييض الإرهاب” وبعث رسالة إيجابية إلى “الدواعش”.