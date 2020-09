ديوان المحاسبة يمهل “إنكا” التركية 20 يوماً للبدء في تنفيذ محطتي غرب طرابلس ومصراتة

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأحد، مع عدد

من مسؤولي شركة إنكا التركية، أسباب تأخر الشركة في تنفيذ مشاريع إنشاء محطات التوليد

الكهربائية في غرب ليبيا .

وأوضح ديوان المحاسبة، في بيان له عبر صفحته الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن شكشك أمهل الشركة مدة 20 يوما للبدء

الفعلي في تنفيذ محطتي غرب طرابلس ومصراتة دون قيد أو شرط.

من جهتها، أكدت الشركة

التركية التزامها بتنفيذ العقود التي أبرمت معها دون أي شروط مسبقة، مشيرة إلى أنه

من المقرر أن تستأنف أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

