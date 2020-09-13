في اجتماع طارئ لبحث الأوضاع المعيشية.. الحكومة الليبية تتقدم باستقالتها لمجلس النواب

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعاً طارئاً بمكتبه بمدينة القبة للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، حيث ضم الاجتماع كلاً من رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي والسادة رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والسادة وزراء المالية والصحة والإقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة.

واطلع رئيس مجلس النواب بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق خلال الاجتماع على شرحاً مفصلاً لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وعقب الاستماع للشروح الفنية الوافية من مهندسي ومسؤولي الشركة العامة للكهرباء الذين أكدوا على أن أزمة الكهرباء سببها نقص إمدادات الوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء من النفط والديزل وعدم وجود مشاكل فنية لدى الشركة، وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس النواب قامت الحكومة الليبية بتوفير ناقلتين من وقود الديزل كما سيتم توفير أكثر من أربعة ناقلات خلال الأيام القليلة القادمة، كما أوصى المهندسين المختصين بضرورة تفريغ المخزون الخام بخزانات الموانئ النفطية ليتوفر الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء عوضاً عن توفير كميات كبيرة من وقود الديزل.

و تناول الاجتماع الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد، فيما تقدمت الحكومة الليبية بإستقالتها لفخامة رئيس مجلس النواب وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها، كما تناول الاجتماع أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.