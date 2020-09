تقدمت الحكومة المؤقتة، برئاسة عبدالله الثني، باستقالتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها.

