“محمود شمام”: الأجهزة الأمنية لديها تاريخ أسود ضد الحراك المدني والتظاهرات .. وعلينا الاستمرار في بنغازي

دعا عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” سابقا محمود شمام، إلى وقف العنف والاستمرار في التظاهر السلمي وضرورة أن تتعهد السلطات الحاكمة باحترام حق التظاهر السلمي، موضحا عدم خروج أي رمز من السلطة للحديث إلى الناس واكتفوا بالبيانات العامة.

وتابع “شمام” فى تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” قائلا: “نحن ندعو إلى وقف العنف والاستمرار في التظاهر السلمي وضرورة أن تتعهد السلطات الحاكمة باحترام حق التظاهر السلمي وحماية هذا الحق، لكن السلطات الحاكمة لم يخرج أي رمز من رموز السلطة للحديث للناس واكتفوا بالبيانات العامة الباهتة بلغتها الخشبية الميتة”.

وأضاف “شمام” بقوله: “هناك احتقان من بعض القوى والأمن والأجهزة التي تعمل خارج مباديء القانون وتمارس التهديد وحتى الاعتقال ضد المدونيين، ونحن نعرف أن هذه القوى لها ثار ضد الحراك المدني وتقنص الفرص لتصفية هذا الثار حماية لتاريخها الأسود وحماية ايضا لأسيادها الجدد من أرباب الفساد الذي اشبعوا الناس ظلما وإهانات”.

وكانت مدينتي المرج وبنغازي، قد شهدتا مساء أمس السبت، خروج عدد من المواطنين في مسيرات للمطالبة بتحسين الأوضاع، وصحبها دخول بعض المخربين والبلطجية بينهم واستغلال الوضع لإثارة الفوضى والقيام بعمليات تخريبية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.