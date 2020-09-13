«صحة الوفاق» تستنكر استمرار الاعتداء على كوادرها الطبية

عبرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن استنكارها بأشد العبارات استمرار مسلسل الاعتداءات على الكوادر والمرافق التابعه للوزارة، «والتى ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مما يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى كافه ربوع ليبيا».

وقالت الوزارة إن آخر هذه الاعتداءات يتمثل في عملية الإخفاء القسرى للدكتور عبدالمنعم الغدامسى، استشارى الجراحة العامة، وعبرت الوزارة عن تعاطفها مع أسرته وتعهدت بمتابعة التطورات لحظة بلحظة مع الجهات الأمنية.

وكررت الوزارة مطالبها للجهات الأمنية للقيام بواجباتها وتوفير الحماية للمرافق الصحية والكوادر الطبية والطبية المساعدة.

كما طالبت الجهات الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة وتقديم المسئولين عنها للعدالة وإرجاع الدكتور إلى أهله وطلبته ومرضاه سالما معافى.

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