انطلاق الامتحانات النهائية بكلية الآداب والعلوم ببنغازي فرع الكفرة

انطلقت بكلية الآداب والعلوم في جامعة بنغازي فرع الكفــرة والأقسام التابعة لها صباح أمس الامتحانات النهائية، حيث توجه عميد الكلية بالشكر لجميع الطلاب على اتباع الضوابط الاحترازية ووعيهم في مكافحة جائحة كورونا.

كما كانت هناك مشاركة من منظمة “الحياة أمل” للدعم النفسي، التي قامت بتوزيع مطويات إرشادية وكمامات والكشف على درجة حرارة الطلاب، إضافة إلى ذلك قامت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة بتعقيم القاعات قبل البدء وبعد انتهاء الورقة الأولى والورقة الثانية، كما سيستمر التعقيم مدة يومين حتى انتهاء الامتحانات .

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