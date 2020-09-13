الحكومة الموقتة تقدم استقالتها لرئيس مجلس النواب

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إن الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني «تقدمت باستقالتها» لرئيس المجلس المستشار عقيلة صالح «وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها» وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

وقدمت الحكومة الموقتة استقالتها خلال اجتماع طارئ، عقد اليوم الأحد، دعا له المستشار عقيلة صالح الحكومة الموقتة وعدد من المسؤولين لمناقشة أسباب تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

وحضر الاجتماع الذي في مدينة القبة، رئيس الحكومة عبدالله الثني وكل من نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ووزراء المالية والصحة والاقتصاد بالحكومة الموقتة وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح «اطلع خلال الاجتماع على شرح مفصل لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين».

وأضاف بليحق أن مهندسي ومسؤولي الشركة العامة للكهرباء أكدوا أن أزمة الكهرباء «سببها نقص إمدادات الوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء من النفط والديزل»، ونفوا وجود مشاكل فنية لدى الشركة.

وذكر بليحق أن الحكومة الموقتة وفرت ناقلتين من وقود الديزل وسيجري توفير أكثر من أربعة ناقلات خلال الأيام القليلة القادمة لتفريغ المخزون الخام بخزانات الموانئ النفطيةبتوصيات من المهندسين المختصين، ليتوفر الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء عوضاً عن توفير كميات كبيرة من وقود الديزل، وذلك بتوجيهات من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأضاف بليحق أن الاجتماع الذي عقد بمقر إقامة المستشار عقيلة صالح تناول أيضا الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب «توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد، فيما تقدمت الحكومة الليبية باستقالتها لفخامة رئيس مجلس النواب وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها».

كما تناول الاجتماع بحسب بليحق أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.

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