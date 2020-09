هيكلة الرئاسي في مقدمتها.. الوفد الليبي بالقاهرة يتفق على وضع خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء الفترة الانتقالية

اختتمت المشاورات بين وفد أعضاء من مايسمى بمجلس الدولة ومجلس

النواب في القاهرة.

وضم الوفد أعضاء من مجلسي النواب ومايسمى بمجلس الدولة وشخصيات

سياسية وعسكرية ليبية، حيث التقى هذا الوفد مع رئيس وأعضاء اللجنة الحكومية المصرية

المكلفة بملف الأزمة الليبية في القاهرة.

وأكد الوفد

الليبي، في بيان مشترك، أنه تم التأكيد في هذه اللقاءات على التمسك بالقيم و المبادئ

الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي و استقلال ليبيا و سيادتها و على حرمة الدم

الليبي، كما أكد على ضرورة التوصل إلى آليات تثبيت لوقف إطلاق النار و الدفع بالعملية

السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها

السياسية والأمنية والاقتصادية .

واتفق المجتمعون على تقديم الدعم للبعثة الأممية للسرعة في

عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاث، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود

الوطنية و الدولية و تحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية، فضلا عن التأكيد على ضرورة وضوح

معايير التمثيل في مسارات الحوار و آليات اتخاذ القرار في اجتماعاته بما يضمن شرعية

مخرجاته لتصب فقط في مصلحة الشعب الليبي و عدم تحيزها لأي طرف كان، مؤكدين على ضرورة

الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية و إدارة ما

تبقى منها و معالجة الملفات المعرقلة للحل.

كما اتفق المجتمعون على تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة

لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021، وتحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية

و التي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور

بالتصويت عليه في مدينة البيضاء في 2017، والاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة من رئيس و نائبين و رئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة

بالمسار السياسي و بتصويت مجلسي النواب و مايسمى بمجلس الدولة على نتائجه التزاماً

بالاتفاق السياسي و القواعد الدستورية، فضلا عن معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة

الثروة و عدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية و تضمن رفع

المعاناة عن الشعب الليبي، والتأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية و تحقيق

العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم و منازلهم و معالجة الخلافات بينهم.

كما تم التأكيد على

أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس لمصالحة وطنية و نبذ خطاب الكراهية من جميع

القنوات الإعلامية و الإعلاميين و المدونين و الصفحات الإلكترونية، والتأكيد على أهمية

دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية للعودة لمنازلهم و تأمين

عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

واتفق الطرفان على استمرار المشاورات و توسعة قاعدة المشاركة

فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا و كذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي

البلدين لتعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة، و العمل على معالجة العقبات التي

تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين، بما فيها النقل الجوي، و كذلك انسياب الحركة

الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.

وتوجه الوفد الليبي بالشكر

لمصر على توفير مناخ ملائم و حوار صريح لتعزيز الثقة المتبادلة و للتأكيد على أواصر

الأخوة لإنجاح الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في ليبيا.

The post هيكلة الرئاسي في مقدمتها.. الوفد الليبي بالقاهرة يتفق على وضع خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء الفترة الانتقالية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24