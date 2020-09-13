القائد العام يصدر قرارين لاستبدال مسمى كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 128 مشاة وتعيين  آمريين جديدين لهما

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، قرارين ، الأول برقم (379) لسنة 2020 بشأن إعادة تسمية كتيبة مشاة.

ونص القرار في مادته الأولى، أن يستبدل مسمى الكتيبة 128 مشاة بمسمى اللواء 128 معزز.

وفي مادته الثانية، أوضح القرار أن يكلّف عقيد حسن معتوق محمد الزادمة آمراً للواء.

وشدد القرار في مادته الأخيرة أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

والقرار الثاني برقم 380 لسنة 2020 وينص على استبدال تسمية كتيبة طارق بن زياد بمسمى لواء طارق بن زياد المعزز والعقيد عمر أمراجع حسن الجديد أمرا للواء طارق بن زياد المعزز.