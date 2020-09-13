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شكري: تدخّلنا في ليبيا لتثبيت الوضع العسكري.. وهناك من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد عن دعم بلاده المطلق لكافّة الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، بما في ذلك المشاورات الليبية-الليبية في المغرب.

شكري وخلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأرمني زهراب مناتساكانيان وفقًا لما نقله موقع “روسيا اليوم” أوضح أنّ مصر تدعم كلَّ المساعي الرامية للتوصل إلى حلّ الأزمة في ليبيا، ولا تتحفّظ على أيّ طرف ليبي يشارك في العملية السياسية.

وأكّد تمسّك مصر بإيجاد حلٍّ سياسي ليبي-ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشدّدًا على ضرورة ضمان وحدة أراضي البلاد واحترام القرارات الدولية ذات الصلة.

وقال إنّ مصر دخلت لتثبيت الوضع العسكري في ليبيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود تدخّلات خارجية لخدمة سياسات توسّعية في ليبيا.

وتابع :”إن هناك من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا”.

ووجّه وزير الخارجية المصري في هذا الصدد انتقادات جديدة إلى تركيا، محمّلًا إياها المسؤولية عن انتهاج سياسات توسّعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة.

شكري قال إن الأهم هو الأفعال وليست التصريحات، مضيفًا: “إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لماذا لا يكونً من يرسل المتطرفين حزب الله السوري – ورقصات شارع الهرم وأبراج دبي –
    او متطرفي لبنان الشيعة – الذين نصبوا صنم معدني يحمل الورود المعدنية – بحجم الاهرامات لقاسم سليماني وهم له ساجدون …!!!

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  • لم تكن ليبيا بحاجه لدعم مصر لها لو الهجوم علي طرابلس كان علي مصراته وليس علي طرابلس نفس خطأ صدام الذي كان عليه في حينها أخذ السعوديه وباقي القزميات ستكون تحصيل كان يمكن تحقيق حلمه في توحيد جزء كبير من العرب تحت رايته وبالعوده لأهمية الهجوم علي مصراته بدل طرابلس لو تساوت مصراته بتاورغاء من حيث الهدم والتكسبر وذاق المصاريت النزوح ونصب مخيمات خيام لهم كان الليبيين سيكونوا متغطين بغطاء ومضروبين بعصا واحده يومها يكونون احنن في بعضهم مثل ماكانوا قديما 5 عائلات يسكنون في بيت وطعامهم في الأغلب الاحيان علي قصعه واحده فلو وصل الليبيين الي مستوي واحد من هدم البيوت ومرارة النزوح لبحثوا جميعا عن حل مرضي للجميع ولكن في ظل التفاوت الطبيقي بين مدينه مصراته وبين باقي المدن فمصراته في آبهه كهرباء وسيوله فستظل تحاول إطالة الازمه الليبيه طالما هي تحيا حياة 5 نجوم او اكثر فالعوده بمصراته الي حالة هزيمة مليشياتها الاجراميه في مطلع القرن الماضي آمر مطلوب ومطلوب جدا وعمالتها لتركيا لن تفيدها كما لم تفيدها عمالتها الي ايطاليا في عشرينات القرن الماضي

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