رئيس البرلمان يعقد اجتماعا طارئا بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعا طارئا بمكتبه في مدينة القبة، للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن، وفي مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

الاجتماع ضم كلا من رئيس مجلس الوزراء ونائبه لشؤون الخدمات، ومحافظ المصرف المركزي ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

حيث اطلع المستشار صالح على شرح مفصل لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية، بشأن أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء، كما تناول الاجتماع الوضع الصحي في البلاد والوضع الوبائي لجائحة كورونا.

هذا وقدمت الحكومة الليبية استقالتها لرئيس مجلس النواب، وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها.

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