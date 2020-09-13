“الصحة” بالحكومة الليبية تسلم مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة شحنة أدوية ومستلزمات طبية

استلمت مخازن الإمداد الطبي بمستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة، شحنة مكونة من أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وحسب المكتب الإعلامي للمستشفى فقد تمثلت الشحنة في محاليل ومراهم وأدوية، مشيرا إلى وجود شحنات طبية أخرى ستصل قريبا بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمساهمة في توفير خدمة جيدة للمواطنين.

ومن جانب أخر كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن التطور اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد الخاص بيوم أمس السبت، خلال بيانه رقم 189.

وأكد المركز أنه استلم عدد (2725) عينة موزعة على النحو التالي: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (854) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (160) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (194) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (920) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (71) عينة”.

كما وزعت العينات على “مختبر فرع المركز الكفرة عدد (16) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (31) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (8) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (13) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (24) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد (2292) عينة سالبة، عدد (433) عينة موجبة (292 جديدة + 141 مخالطة)”.