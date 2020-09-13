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بعد أكثر من 6 سنوات على تكليفها.. الحكومة الليبية تستقيل

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أكثر من 6 سنوات على تكليفها، تقدمت الحكومة الليبية، برئاسة عبدالله الثني، اليوم الأحد، باستقالتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على أن يتم عرضها على المجلس للنظر فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده عقيلة صالح مع الثني في مدينة القبة، للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

ووفق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فقد اطّلع رئيس مجلس النواب على “شرح مفصل لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين”.

وقال بليحق، إن مهندسي ومسؤولي الشركة العامة للكهرباء أكدوا أن أزمة الكهرباء سببها نقص إمدادات الوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء من النفط والديزل وعدم وجود مشاكل فنية لدى الشركة.

وأشار بليحق إلى أن الاجتماع تناول “الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة، حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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