المسماري: القيادة العامة تؤكد دعمها وحمايتها للمظاهرات الشعبية

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة دعمها ووقوفها وحمايتها للمظاهرات الشعبية المطالبة بالحقوق المعيشية وتحسين الظروف الاقتصادية، بحسب مؤتمر صحفي للناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري.

ونبهت القيادة العامة المواطنين إلى الحذر من الجماعات المندسة والمخربين، الذين يسعون إلى تحريف المطالب المشروعة، وضرب الأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة لنشر الفوضى وعدم الاستقرار.

مشيدة بوعي شباب المناطق والتزامهم بالتظاهر السلمي المشروع، ورفضهم للتخريب ومنعهم أعمال المخربين للممتلكات العامة.

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