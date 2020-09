قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إن “التواجد العسكري لتركيا في ليبيا وسوريا والعراق وشرق المتوسط يشير إلى سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار”.

