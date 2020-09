الحكومة المؤقتة تتقدم باستقالتها لعقيلة صالح.. وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها

أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، تقديم الحكومة المؤقتة

برئاسة عبدالله الثني، استقالتها لرئيس المجلس عقيلة صالح، مضيفا أنه سيتم عرض الاستقالة

على المجلس للنظر فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع صالح، مع الثني، وعدد من

المسئولين، لبحث تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين،

وفي مقدمتها أزمة الكهرباء.

واطلع صالح، خلال الاجتماع، على شرح مفصل لعمل

الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع

الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، فيما أكد مهندسو ومسؤولو الشركة

العامة للكهرباء أن أزمة الكهرباء سببها نقص إمدادات الوقود المغذي لمحطات التوليد

من النفط والديزل.

وأفاد المجلس أن الحكومة المؤقتة قامت بتوفير

ناقلتين من وقود الديزل تنفيذا لتوجيهات صالح، مضيفا أنه سيتم توفير أكثر من أربع

ناقلات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المجلس أن الاجتماع تناول أيضا الوضع

الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا، وتوفير المخزون الكافي من

الدواء للأشهر القادمة، بالإضافة إلى بحث أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية

وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.

