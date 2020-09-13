النادي الأهلي يؤكد تضامنه مع التظاهر السلمي ويحذر من استغلاله لنشر الفوضى

تحت شعار “من حقك تعبر بدون ما تحرق وتكسر”، أعلن النادي الأهلي الرياضي اليوم وقوفه وتضامنه مع مطالب المتظاهرين بما يكفل حياة شريفة في وطن تتوفر فيه الحقوق والاحتياجات كافة، مناشدا الجميع تحمل مسؤولياتهم والمحافظة على النظم والآداب العامة، والتصدي لكل من تسول له نفسه نشر الفتن وإثارة الفوضى.

النادي الأهلي شدد في بيان له على ضرورة حماية ممتلكات ومقار الدولة وعدم التعرض لها، مؤكدا أنه مع حرية التعبير وحق التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق سلميا وبعيدا عن الانجرار إلى الفوضى والتعدي على الممتلكات العامة بالتخريب والحرق، كما حذر من اختراق التظاهرات واستغلالها من المندسين والعابثين بأمن البلاد.

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