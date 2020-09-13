النادي الأهلي يؤكد تضامنه مع التظاهر السلمي ويحذر من استغلاله لنشر الفوضى

تحت شعار “من حقك تعبر بدون ما تحرق وتكسر”، أعلن النادي الأهلي الرياضي اليوم وقوفه وتضامنه مع مطالب المتظاهرين بما يكفل حياة شريفة في وطن تتوفر فيه الحقوق والاحتياجات كافة، مناشدا الجميع تحمل مسؤولياتهم والمحافظة على النظم والآداب العامة، والتصدي لكل من تسول له نفسه نشر الفتن وإثارة الفوضى.
النادي الأهلي شدد في بيان له على ضرورة حماية ممتلكات ومقار الدولة وعدم التعرض لها، مؤكدا أنه مع حرية التعبير وحق التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق سلميا وبعيدا عن الانجرار إلى الفوضى والتعدي على الممتلكات العامة بالتخريب والحرق، كما حذر من اختراق التظاهرات واستغلالها من المندسين والعابثين بأمن البلاد.
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