استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، اليوم الأحد، الإخفاء القسري الذي تعرض له الطبيب عبدالمنعم الغدامسي

استشاري الجراحة العامة.

وأبدت الوزارة، في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” تعاطفها مع أسرة الغدامسي، مضيفة أنها تتعهد بمتابعه

التطورات مع الجهات الأمنية.

وأضافت الوزارة أنها تستنكر استمرار مسلسل

الاعتداءات على الكوادر والمرافق التابعة لها، والتي ارتفعت وتيرتها في الآونة

الأخيرة، موضحة أن ذلك يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كافة ربوع

ليبيا.

وجددت الوزارة مطالبتها للجهات الأمنية للقيام

بواجباتها وتوفير الحماية للمرافق الصحية والكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وطالبت أيضا الجهات الأمنية بسرعة الكشف عن

ملابسات الحادث وتقديم المسئولين عنها للعدالة وإرجاع الغدامسي إلى أهله وطلبته

ومرضاه سالما معافى.

The post صحة الوفاق تستنكر الإخفاء القسري بحق الطبيب عبد المنعم الغدامسي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24