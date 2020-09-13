باحث سياسي: مصر عملت على الحد من التغول التركي في ليبيا

قال الباحث في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة، إن “مصر عملت على الحد التغول التركي في ليبيا”، لافتًا إلى إن “مصر تدخلت في الملف الليبي ليس من أجل محاربة تركيا ولكن من أجل إنقاذ الليبيين وصنع السلام”.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد» المصرية، أن “أكد هناك مستشارين عسكريين وأمنيين وسياسيين حول أردوغان، لهم باع طويل في العمل الإرهابي”، مردفًا أن “مصر لم تعمل بشكل منفرد في مواجهة تركيا، لكن وضعت الملف أمام المجتمع الدولي والأطراف المعنية”.

وأوضح أن “مصر أعطت الجميع درسًا في الدبلوماسية”، مشيرًا إلى أن “الانتفاضة التي قامت بها بعض الدول الأوروبية مثل قبرص وفرنسا واليونان جعلت تركيا تشعر أنها محاصرة”.