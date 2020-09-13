شركة البريقة تسير 10 شاحنات محملة بالوقود والغاز إلى براك الشاطئ

سيرت شركة البريقة لتسويق النفط 10 شاحنات محملة بالوقود والغاز إلى بلدية براك الشاطئ جنوب غرب البلاد، من مستودع مصراتة النفطي.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، إن هذه الشاحنات تأتي ضمن الشحنة الثانية التي تعهدت بها الشركة في وقت سابق للوفاء بالتزاماتها تجاه مواطني المنطقة الجنوبية.

وأضافت الشركة أنها تعهدت في وقت سابق بتسيير شحنات الوقود والغاز بشكل سلسل من مستودع مصراتة النفطي حسب التوزيع الجغرافي الموضوع في خطة عمليات التوزيع والتزويد للمناطق اذا توفرت الظروف المساعدة لذلك.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أن هناك تعاون كبير كان بين جميع الجهات المعنية بالأمر لإنجاح هذا العمل، مشيرة إلى أن لجنة إدارة الشركة في تنسيق مستمر مع المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المعنية لتغطية احتياجات الجنوب من الوقود.

ورحب الشركة بكافة الجهود لإنهاء معاناة أهالي الجنوب من نقص الوقود وغاز الطهي ومتاجرة ضعاف النفوس في قوتهم، داعية الجميع إلى تحمل واجباتهم وتتبع أوكار السوق السوداء بالجنوب والقضاء عليها.

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