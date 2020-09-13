تقرير ديوان المحاسبة يكشف “الملايين المبعثرة”

رئاسة الوزراء قامت بتسديد 36 مليون دينار من الميزانية لصالح جهات ذات ذمة مالية مستقلة خصص من ميزانية وزارة الدفاع.

رئاسة الوزراء ارتكبت تجاوزا بدمج الباب الأول والثاني في حساب مصرفي واحد فاقت قيمة الصرف فيه حوالي 757 ألفاً على حساب البنود الأخرى.

رئاسة الوزراء قامت بالمخالفة بإجراء عمليات صرف بحوالي مليون و840 ألفاً لصالح شركات خاصة دون توفر إذن استلام وأوامر تكليف.

رئاسة الوزراء قامت بعمليات صرف بقيمة تجاوزت 3 ملايين دينار لصالح فندق جليانة وشركة السرور للتموين دون اعتمادها من الآمر بالصرف.

رئاسة الوزراء قامت بصرف مبالغ تجاوزت 126 ألفا مقابل حجوزات فندقية دون تحديد فترة الإقامة.

الحكومة الليبية قامت بصرف ما يفوق 37 مليون دينار على شركات خاصة دون وجود موافقة كتابية من المراقب المالي.

الحكومة الليبية بالغت في مصروفات الإعاشة خلال 8 أشهر بأكثر من 3 أضعاف ما استند عليه بقيمة بلغت 30 مليون دينار.

الحكومة الليبية صرفت مبالغ مالية على عقود تجاوزت 5 ملايين دينار لصالح شركات خاصة دون إخضاعها لرقابة الديوان المسبقة.

الحكومة الليبية قامت بصرف مبالغ مالية على شكل سلفة تجاوزت مليوناً و400 ألف للمؤسسة الليبية للاستثمار بالمخالفة دون العمل على استرجاعها.

مجلس الوزراء قام بشراء سيارات بأسعار مبالغة وبعمر افتراضي منتهي بقيمة تجاوزت مليونين 110 آلاف دينار بالتكليف المباشر وبدون وجود أي بيانات لمستلم الصكوك.

مجلس الوزراء قام بصرف عهدة لمدير الإدارة المالية في الحكومة تتجاوز 667 ألف دينار دون وجود قرار والغرض من صرفها.

مجلس الوزراء قام بصرف عهد مالية بالمخالفة لبعض الوزراء والمسؤولين بلغت 90 ألف دينار كمصروفات وتبويبها على بند ميزانيات مستقلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية