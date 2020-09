لجنة مكافحة كورونا تفرض حظر تجول لمدة 12 ساعة في سرت

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بسرت،

اليوم الأحد، فرض حظر التجول في المدينة اعتباراً من الساعة السابعة مساءا وحتى السابعة

صباحاً .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

” فيسبوك”، أن الوضع الوبائي في المدينة أصبح سيئاً للغاية ويشهد

ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس، مبينة أنها قررت فرض الحظر اعتبارا من اليوم من

الساعة السابعة مساءا وحتى السابعة صباحا مع ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية

من تفشى الوباء.

وشددت اللجنة على ضرورة

أن يقوم أصحاب المحال التجارية باتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء بالتباعد

الاجتماعى ولبس الكمامات .

