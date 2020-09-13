الجيش يؤكد دعمه للتظاهر السلمي ويتعهد بحماية المتظاهرين ويحذرهم من المندسين

أخبار ليبيا24

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني، اليوم الأحد، دعمها الكامل لحق التظاهر الشعبي السلمي متعهدة بحماية المتظاهرين المطالبين بحقوقهم العادلة.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن القيادة العامة “وهي تتابع كل هذه الأزمات المفتعلة، تؤكد حق الشعب في التظاهر”.

وأضاف، أن الجيش يقف بجانب الشعب حتى يحقق مطالبه العادلة وبحقوقه، وعلى رأسها الأمن بكافة أشكاله.

وأشار المسماري إلى أن الجيش الوطني الليبي يحث المحتجين على أن يتظاهروا في الساحات والميادين، وأن يقوموا بذلك في وضح النهار حتى يتم تأمين المظاهرات بشكل جيد.

وشدد على الالتزام بهذه الخطوات سيفوت الفرصة على المخربين والمناوئين لقيام الدولة، وذلك عن طريق استغلال المظاهرات من أجل التدمير وسرقة الممتلكات العامة والخاصة.

وحث الجيش، المتظاهرين على الانتباه إلى “المندسين” من العناصر التكفيرية والإخوانية التي تتسلل وسط المتظاهرين من أجل ضرب الأجهزة الأمنية والحكومية.

ووجه الجيش تحتية لشباب المدن الذين رفضوا التخريب واستغلال المظاهرات من “قبل العدو”، مثل بعض الشباب الذين بادروا إلى حماية مبنيي البلدية ورئاسة الوزراء في بنغازي.

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