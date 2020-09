نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة عن رفضه استقالة الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، وأكد إحالتها وفق الإعلان الدستوري إلى المجلس للنظر فيها.

