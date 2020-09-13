الحويج للجنة العقوبات: مؤسسة النفط منعت وصول شحنات الوقود لمحطات الكهرباء

وجه وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، خطابا إلى رئيس لجنة العقوبات على ليبيا نائب مندوب ألمانيا يورغن شولتر، بشأن العجز المتزايد في توليد الطاقة الكهربائية في عدد من المناطق بالبلاد.

وأوضح الحويج أن هذا العجز جاء بسبب قيام المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله بإعلان القوة القاهرة في عدد من الموانئ، ومنع وصول شحنات الغاز والديزل إلى محطات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من محطات الكهرباء عن العمل، محملا المسؤولية للمجتمع الدولي في حال حدوث كارثة إنسانية جراء هذه الإجراءات الظالمة والحصار المتكرر المفروض على المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى، ومطالبا بالضغط على مؤسسة النفط بعدم استغلال الاحتياجات الإنسانية لتحقيق دوافع سياسية يكون المواطن الليبي أول ضحاياها.

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