بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى إجراء تحقيق في أحداث المرج

أعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال عدد من المتظاهرين الآخرين في أمس بعد ما ورد من استخدام مفرط للقوة من قبل من وصفتها السلطات في الشرق ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج.

ودعت البعثة في بيان صادر عنها مساء الأحد إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً.

وذكرت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بأن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان الأساسية ويندرج في نطاق التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.