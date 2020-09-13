اتفاق “ليبي مصري” على فتح المجال الجوي وتسهيل التأشيرة

كشف عضو مجلس النواب في طرابلس أبو بكر أحمد سعيد، تفاصيل جديدة تم التباحث حولها مع اللجنة المصرية العليا المكلفة بالملف الليبي، خلال وجودهم في القاهرة.

وقال سعيد، في صفحته بموقع “فيسبوك”، الأحد، إنه تم الاتفاق على حل بعض المشاكل العالقة بين مصر وليبيا، مضيفا أنه سيتم فتح المجال الجوي ليكون الطيران مباشرا من جميع المطارات الليبية للأراضي المصرية.

وأشار سعيد إلى أنه تم الاتفاق على تسهيل إجراءات منح تأشيرة دخول الأراضي المصرية، وتوسيع الفئات المسموح لها بالدخول دون الحصول على تأشيرة لتصبح 40 سنة للذكور بدلا من 45، وإعطاء الإذن لدخول الطلبة الليبيين بمصر ومن لديهم تقارير للعلاج، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتطرق الجانبان إلى ملف تنظيم العمالة المصرية في ليبيا، على أن يتم عقد جلسة مباحثات بمشاركة وكيلي وزارتي العمل والداخلية خلال المدة القريبة القادمة، وتسهيل الربط الكهربائي بين البلدين.

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