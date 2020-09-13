البعثة الأممية تُعلّق على مظاهرات المرج

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “قلقها البالغ” إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني وإصابة 3 آخرين واعتقال عدد من المتظاهرين الآخرين، خلال “استخدام مفرط للقوة” من قبل السلطات في الشرق ضد متظاهرين سلميين بمدينة المرج.

ودعت البعثة في بيان، أصدرته مساء الأحد، إلى “إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً”.

وقالت إن التظاهرات في ليبيا جاءت جراء “إحباطات مستفحلة بشأن استمرار الظروف المعيشية السيئة ونقص الكهرباء والمياه واستشراء الفساد وسوء الإدارة وعدم توفير الخدمات في جميع أنحاء البلاد”.

وبين البعثة أن هذه التظاهرات تؤكد “الحاجة الملحة لإنهاء الإغلاق النفطي والعودة إلى عملية سياسية كاملة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي لحكومة تمثله وللعيش بكرامة وسلام”.

وأشارت إلى أن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان الأساسية ويندرج في نطاق التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

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