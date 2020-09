أخبار ليبيا24 قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم الأحد، إن الحكومة الليبية تقدمت باستقالتها لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وإنه سيتم عرض الاستقالة على المجلس للنظر فيها، بينما أفادت مصادر أن عقيلة صالح رفضها. أتى ذلك فيما اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد في القبة، مع رئيس الحكومة […]

