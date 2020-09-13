الولايات المتحدة تقدم 2 مليون دولار للتصدي لكورونا في ليبيا

قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مكتب المساعدة الإنسانية تقديم تمويل إضافي بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لمنظمة اليونيسف من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19 في ليبيا وسيتمثل في استجابة متعددة القطاعات تهدف إلى المساهمة في الحد من انتقال العدوى بين البشر والتخفيف من تأثير الوباء على الأطفال واليافعين والشباب وأولياء أمورهم.

وقالت صفحة يونيسيف ليبيا على الفيسبوك إن برامج اليونيسف يستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً والمجتمعات المضيفة المتأثرة بالنزاع المستمر، مع التركيز على الأشخاص الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في الجنوب ومناطق أخرى في البلاد.

وسيساهم البرنامج على وجه التحديد في تعزيز خطة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في المناطق المتضررة والأكثر هشاشه، وتسهيل الوصول إلى خدمات حماية الطفل المجتمعية، بما في ذلك خدمات التعافي المتخصصة، وتوفير استجابة اجتماعية واقتصادية من خلال التحويلات النقدية متعددة الأهداف، والمساهمة في آلية رصد تتبع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للأطفال والأسر في ليبيا.