أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا

ببلدية مصراتة، اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلدية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2881 حالة، منها 2113

حالة نشطة، فضلا عن تسجيل 710 حالات شفاء .

كما أعلنت اللجنة أن إجمالي حالات الوفاة فى البلدية بلغ

58 حالة حتى الآن .

